İran nükleer silahsızlanma konferansı düzenliyor

T24- İran, bu ay düzenlenecek bir nükleer silahsızlanma konferansına ev sahipliği yapacağını açıkladı.



El Arabiye'nin haberine göre, İran'ın nükleer konulardaki başmüzakerecisi Said Celili, 17-18 Nisan günlerinde yapılacak, “herkese nükleer enerji, hiç kimseye nükleer silah” başlıklı toplantılara, aralarında Çin'in de bulunduğu 60 dolayında ülkenin davet edildiğini belirtti.







Celili, Çin'in daveti kabul ettiğini, ancak toplantıda hangi düzeyde temsil edileceğini bilmediklerini söyledi. BM Daimi üyesi Çin, nükleer faaliyetleri yüzünden İran'a yeni yaptırımlar uygulanmasına karşı çıkıyor.







İranlı yetkili, “Bu uluslararası bir konferans. Nükleer silahsızlanmayı savunan İran tüm ülkelere silahsızlanma çağrısı yapmaktadır” dedi.