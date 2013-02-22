'İran nükleer silaha daha çabuk ulaşacak'

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran'ın uranyum zenginleştirmek için Natanz'daki nükleer tesiste yeni nesil santrifüjler kullanmaya başladığını duyurdu.

Amerikan yönetimi, doğrulanması halinde bunun "yeni bir kışkırtıcı adım" olacağını açıkladı.

İran'ın nükleer programıyla ilgili görüşmelere gelecek hafta Kazakistan'da yeniden başlanması bekleniyor.

Batılı ülkeler İran'ın nükleer silah geliştirebileceğinden endişe ediyor. Tahran ise nükleer programının elektrik enerjisi üretmeye yönelik olduğunu söylüyor.

Ülkenin orta kesimlerindeki Natanz nükleer tesisi İran'la Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) arasındaki gerginliğin merkezinde yer alıyor.

UAEK, İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak üç ayda bir rapor yayımlıyor. Bu raporlarda programın denetlenmesi konusunda kaydedilen ilerlemelere yer veriliyor.

BBC henüz yayımlanmayan son rapora ulaştı.

Raporda, "UAEK Başkanı programın olası askeri boyutuna ilişkin konuların aydınlatılması konusunda ilerleme sağlayamadı" deniyor.

Kurum daha önceki raporlarında da benzer şikayetlerde bulundu.

Nükleer programı konusunda işbirliği yapmadığı gerekçesiyle İran'a bir dizi yaptırım uygulanıyor.

İran 23 Ocak'ta BM'ye gönderdiği mektupta uranyumu mevcut cihazlardan 2-3 kat daha hızlı zenginleştirecek IR2m santrifüjlerini devreye sokacağını bildirmişti.

Gaz santrifüjleri uranyum içinde uranyum 235 atomların oranını artırmak için kullanılıyor.

Nükleer reaktörde kullanılacak uranyumdaki yüzde 2-3 uranyum 235 atomu içerecek noktaya getirilmesi yeterli. Nükleer silahlar içinse bu oranın en az yüzde 90 olması gerekiyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın nükleer silaha ulaşmasını üçte bir oranında hızlandırabileceğini söyledi.

İran İsrail'in Orta Doğu'daki en büyük hasımlarından biri.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland Natanz'daki yeni gelişmenin "sürpriz" olmadığını söyledi.

BBCTürkçe