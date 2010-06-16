İran nükleer müzakerelere şartlı 'evet' hazırlığında

T24 -

Ahmedinejad, devlet televizyonundan canlı yayımlanan konuşmasında, BM Güvenlik Konseyi'nin son yaptırım kararları, nükleer müzakereler ve Tahran Bildirisi konularına değindi.''ABD baskısı ve öncülüğünde alınan'' yaptırım kararlarını sert bir dille eleştiren Ahmedinejad, ''meşru dayanaktan yoksun'' olarak nitelendirdiği Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararların ''itibarsız'' olduğunu savundu.Ahmedinejad, tüm olup bitenlerin ''siyasi bir oyun'' olduğunu ifade ederek, BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben, ''Sizler kararınızı aldınız, şimdi sıra bizde'' dedi.İran aleyhinde yaptırım kararı alanların daha sonra müzakere talebinde bulunduklarını belirten Ahmedinejad, ''Biz, müzakerelerden yanayız, ama şartımız var ve bunu en kısa sürede ilan edeceğiz'' diye konuştu.Batılı ülkelere hitaben, ''Sizler ahlaksızlık yaptınız ve sözünüzde durmadınız, biz de öyle bir şart koşacağız ki, yola gelesiniz ve müzakere masasında yerinizi alasınız'' ifadelerini kullandı.Ahmedinejad, Viyana Grubu'yla uranyum takasını öngören Tahran Bildirisi'yle ilgili olarak da şunları söyledi:''Bildiri İran, Türkiye, Brezilya ve tüm özgür milletler için bir gururdur. Bu bildiri adalet, barış, dostluk, mantık ve tüm milletlerin hakkına saygı ile dolu doludur.''