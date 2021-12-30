İran nükleer müzakereler devam ederken uzaya 'uydu taşıyan roket' fırlattı

İran, Avusturya'daki nükleer müzakereler devam ederken, uydu taşıyıcı Simurg roketi ile 3 araştırma cihazını uzaya fırlattığını duyurdu.

İran Savunma Bakanlığı Uzay Birimi Sözcüsü Ahmed Hüseyni, uydu taşıyıcının 3 araştırma cihazını ilk defa 470 kilometre yükseğe çıkardığını ifade etti.

Hüseyni, önceki 3 denemesi başarısız olan roketin saniyede 7 bin 350 metre hızla gittiğini ve fırlatmanın başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da nükleer müzakereler devam ettiği ve taraflar olumlu mesajlar verdiği esnada uzaya roketin fırlatılması dikkati çekti.