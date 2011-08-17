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Dünya

İran nükleer görüşmeleri yeniden başlayabilir TAHRAN (A.A)

17 Ağustos 2011 10:12

-İran nükleer görüşmeleri yeniden başlayabilir TAHRAN (A.A) - 17.08.2011 - İran'ın nükleer çalışmalarına ilişkin soruna yönelik olarak bu ülkeyle 5+1 ülkelerinin (BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya) müzakere masasına dönmelerini amaçlayan bir öneri, Rusya tarafından Tahran yönetimine sunuldu. Tahran'da temaslar yapan Rusya Güvenlik Konseyi sekreteri Nikolay Patruşev'in sunduğu önerinin ayrıntıları açıklanmadı. İran tarafı öneriyi memnuniyetle karşıladı, uygulanabilir bulduğunu açıkladı. Görüşmelerle ilgili bilgi veren İran nükleer müzakerecisi Said Celili, Rusya önerisinin, "müzakerelere başlanması için bir temel oluşturabileceğini" ifade etti. Celili, "Rusyalı dostlarımızın önerisi, özellikle barışçıl nükleer faaliyetler alanında olmak üzere, bölgesel ve uluslararası işbirliği için görüşmelere başlanması için bir temel oluşturabilir" dedi. Celili, "işbirliği için diyalog, iyi bir stratejidir" diye konuştu.

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