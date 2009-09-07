İran nükleer faaliyetine devam edecek

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ''nükleer enerji faaliyetlerine devam edeceklerini ve hakları konusunda kimseyle müzakerede bulunmayacaklarını'' söyledi.



Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yeni hükümetinin resmen göreve başlamasının ardından yaptığı ilk basın toplantısında, ülke, bölge ve dünya meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağırlıklı olarak nükleer enerji programları ile bu konuda hazırlanan son öneri paketine değinen Ahmedinejad, ''Bize göre nükleer enerji dosyası kapanmıştır. Uluslararası yasalar çerçevesinde ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile işbirliği içinde nükleer enerji faaliyetlerimize devam edeceğiz. İran halkının hakları konusunda hiçbir zaman müzakerelerde bulunmayacağız'' dedi.



Ahmedinejad, Batı ile müzakereler konusunda da, ''Bütün ülkelerin barışçıl nükleer enerji elde etmelerine imkan sağlanması, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve imhası konularında müzakerelere hazırız'' diye konuştu.



Yeni öneri paketlerinin hazır olduğunu kaydeden Ahmedinejad, ''5 artı 1 ülkelerine cevap niteliğindeki önerilerinin en kısa sürede ilgili tarafa sunulacağını'' söyledi.



İran Cumhurbaşkanı, dünya sorunlarının çözümüne yönelik olarak da öneri paketleri hazırladıklarını ve onları da ilgili ülkelerin görüşüne sunacaklarını kaydetti.



'Bütün milletlerin dostuyuz'



Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, sorunların halledilmesinde diyalog, mantık ve müzakerelerin esas alınmasından yan olduklarını ve bu konuda tüm ülkelerle işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Arap ülkeleriyle de dostane ve iyi ilişkilere sahip olduklarını belirten Ahmedinejad, ''Bütün milletleri, Araplar dahil, gerçek dostumuz olarak görüyoruz. Hiçbir Arap ülkesi, İran'ın güçlenmesinden rahatsızlık duymuyor, ancak düşmanların telkinleri olduğunu da biliyoruz'' dedi.

''İran, gayri meşru siyonist İsrail rejimi dışında herkesle müzakereye hazır'' diyen Ahmedinejad, ''Bütün milletlerin dostuyuz ve onların haklarına saygı duyuyoruz'' ifadesini kullandı.

Ahmedinejad, ABD ile ilişkiler konusunda da Başkan Barack Obama'nın ''değişim'' vaadini hatırlattı ve ''değişim için henüz ciddi bir irade olmadığının anlaşıldığını'' söyledi.



İran Cumhurbaşkanı, dünya meselelerinin çözümü konusunda Obama ile tüm medyanın önünde müzakereye hazır olduğunu bir kez daha tekrarladı.



ABD'de ay sonu yapılacak BM Genel Kurul toplantılarına katılacağını kaydeden Ahmedinejad, temasları kapsamında Amerikalı birçok grup ve kesimle görüşeceğini ve dünya basınına konuşacağını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, dünya genelindeki birçok değişimle birlikte yeni bir sürece girildiğini ve artık dünya sorunlarının çözümünde ortak katılımın gerekli olduğunu belirtti.

''Dünya sorunlarının çözümünde adalet ve tüm milletlerin hakkına saygı esası alınmalıdır'' diyen Ahmedinejad, ''Artık iki üç ülkenin bütün dünya için planlar yaptığı dönemler geride kalmıştır. Liberal demokrasi düşüncesi, istese de istemese de artık elini eteğini dünya siyasetinde çekmeli. 60 yıldır dünya yönetiminde etkili olan güçler de yolun sonuna gelmiş durumda'' ifadelerini kullandı.



Ahmedinejad, ''Bütün halkların katılımı ve işbirliği olmadan, adalet ve saygıyı esas alınmadan dünyanın hiçbir sorunu çözülemeyecek'' dedi ve Batılı ülkelerden ''tekelci politikalarını bir kenara bırakmalarını'' istedi.



ABD ve Avrupa ülkelerine seslenen Ahmedinejad, ''Onlar, sırça saraylarından inip tüm milletlerin hak ve hukukunu resmi olarak tanımalı ve herkese saygılı olmalılar. İran halkı, onların tavırlarındaki değişikliği olumlu karşılayacak'' diye konuştu.

