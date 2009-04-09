İran nükleer bomba yapmayacak

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, nükleer bomba yapmak gibi bir niyetlerinin olmadığını söyledi.



Ahmedinejad, Alman "Der Spiegel" dergisine verdiği demeçte, ABD Başkanı Barack Obama'nın, İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarına son vermesini istemesiyle ilgili olarak, bu yöndeki tartışmaların artık eskidiğini söylemekle yetindi.



İran'ın, nükleer programını gizli yürüttüğüne ilişkin iddiaları yalanlayan Ahmedinejad, "Bu büyük bir yalan. Nükleer bomba yapmak gibi bir niyetimiz yok" dedi.



Obama'nın yeni bir başlangıç yapılması çağrısına şüpheyle baktığını ifade eden Ahmedinejad, "Değişiklikleri takdir ederiz, ancak şu ana kadar bir değişiklik olmadı. Analiz edebilmek için Obama'nın planlarını açıklamasını bekliyoruz" diye konuştu.



ABD ile yakınlaşmak için aslında ilk adımı kendisinin attığını savunan Ahmedinejad, Obama'yı seçim zaferinden dolayı tebrik etmekle "dev bir adım" atmış olduğunu kaydetti.



Kendilerinin her zaman büyük değişikliklerden yana olduklarını, Amerikan yönetiminin de geçmişten ders alması gerektiğini belirten Ahmedinejad, "Barack Obama hakkında çok saygılı konuşuyoruz. Ancak biz gerçekçiyiz" dedi.



'İran'daki santrifüj sayısı 7 bin'



İran'ın İsfahan'daki nükleer tesislerinde faal durumda olan santrifüj sayısının 7 bin olduğu açıklandı.



İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Gulam Rıza Ağazade, "Milli Nükleer Enerji Günü" dolayısıyla İsfahan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın da katıldığı törende yaptığı konuşmada, halihazırda faal durumda olan santrifüj sayısının 7 bin olduğunu söyledi. İran'ın nükleer bir güç olduğuna işaret eden Ağazade, yeni nesil ve yüksek teknoloji ürünü yeni santrifüjlerin sayısını kısa sürede artıracaklarını kaydetti.



Ağazade, Natanz tesislerindeki santrifüj sayısını beş yılda 50 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.



40 megavat gücündeki yakıt üretim ünitesi açıldı



Dİğer taraftan, İran'ın İsfahan'daki nükleer tesislerinde ilk yakıt üretim ünitesi hizmete açıldı.



Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından hizmete açılan üniteyle nükleer yakıttaki son aşamanın da tamamlanmış olduğu belirtildi.



Yakıt üretim ünitesinin 40 megavat gücünde enerji üretme kapasitesinde olduğu ifade edildi.

İran'da bu yıl üçüncüsü kutlanan "Milli Nükleer Enerji Günü" törenlerine katılan Ahmedinejad'ın nükleer enerjideki yeni gelişmeler konusunda açıklama yapması bekleniyor.





