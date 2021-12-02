İran nükleer anlaşmaya dönüş için ambargonun kaldırılmasını talep ediyor

İran’ın Başmüzakerecisi Ali Bakıri Keni, yaptığı açıklamada, “Biz karşı tarafa iki taslak öneri sunduk. Elbette öncelikle taslakları inceleyecekler. Eğer görüşmelere devam etmeye hazırlarsa biz müzakereleri sürdürmek üzere Viyana’dayız” dedi. İran nükleer anlaşmadan geri dönmek için başta ABD olmak üzere kendisine uygulanan ambargoların kaldırılmasını talep ediyor.

Müzakerelere katılan Avrupalı bir diplomat da kendilerine İran tarafından taslak metinlerin teslim edildiğini doğruladı.

Trump yönetimi çekilmişti

İran söz konusu tasarıları ABD’yle yürütülen doğrudan olmayan görüşmelerin dördüncü gününde masaya getirdi. Bir önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde nükleer anlaşmadan çekilen ABD, Biden yönetimiyle birlikte yeniden anlaşmaya dönmek üzere İran’la dolaylı müzakerelere başladı. Bu yılın bahar aylarında başlayan görüşmelere İran’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle verilen 5 aylık aranın ardından geçtiğimiz hafta geri dönüldü.

Ambargo şartı

İran nükleer anlaşmadan kaynaklı sorumluluklarını tekrar yerine getirmeye başlamak için başta ABD olmak üzere kendisine uygulanan ambargoların kaldırılmasını talep ediyor. Taraflar, önce ambargoların kaldırılması ya da İran'ın anlaşma şartlarına uymaya başlaması konusunda şu ana kadar ilerleme sağlayabilmiş değil.

ABD ve Batılı güçler, anlaşmaya dönmemesi halinde İran’a yönelik yeni ve daha sert yaptırımların gündeme geleceğini ifade ediyor.