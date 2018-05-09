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Dünya
Deutsche Welle

İran nükleer anlaşmaya bağlı kalacak

İran, ABD'nin nükleer anlaşma ile ilgili kararına rağmen nükleer anlaşmaya şimdilik bağlı kalacağını açıkladı.

09 Mayıs 2018 14:31

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilecekleri yönündeki kararının yankıları sürüyor. İran, ABD'nin kararına rağmen anlaşmaya öncelikle bağlı kalacağını ve nihaî kararının anlaşmaya imza atan diğer ülkelere bağlı olduğunu belirtti. Twitter hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, öncelikle İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeler yapacağını ardından ise İran'ın nükleer anlaşmada kalıp kalmayacağı konusundaki nihai kararını vereceğini ifade etti.

Anlaşmanın diğer imzacıları Almanya, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya ile yapılacak müzakerelerde öncelikle anlaşmanın içeriğinin uygulanıp uygulanmadığının ele alınacağını belirten Zarif, "İran'ın anlaşmanın ekonomik avantajlarından tamamen yararlanacağının güvencesi verilmek zorundadır" dedi. Zarif bu ülkelerle nükleer anlaşmanın geleceğine ilişkin olarak yapılacak müzakerelerin ne kadar süreceği konusunda bilgi vermedi.

Ruhani'nin açıklamaları

Ruhani, Trump'ın açıklamalarının ardından ülkesinin anlaşmanın yükümlülüklerine bağlı kalacağını belirtmişti. Trump'ın kararının anlaşmanın diğer imzacı ülkelerle tartışılacağını söyleyen Ruhani, "Biz anlaşmanın uygulanmasını istiyoruz. Sadece kağıt üzerinde kalması yeterli değil" diye konuşmuştu.

Ruhani nükleer anlaşmayı imzalayan diğer ülkelerle yapılacak müzakerelerin başarısız olması halinde ise ülkesinin uranyum zenginleştirmeye ve nükleer faaliyetlerine sınırlama olmaksızın yeniden başlayacağı uyarısında bulunmuştu.

İran'la 2015 yılında sağlanan anlaşma için aylarca müzakerelere katılan Almanya, Fransa ve İngiltere, Trump'ın kararına tepki gösterdi. Üç ülkenin hazırladığı ortak bildiride Trump'ın aldığı kararın "üzüntü ve kaygı" ile karşılandığı belirtilerek "Anlaşma ortak güvenliğimiz için önemini koruyor" denildi. Müzakerelere katılan Rusya da Trump'ın kararını "hayal kırıklığı" şeklinde nitelendirdi.

İran'la imzalanan nükleer anlaşma, Tahran'ın nükleer programını enerji üretimiyle kısıtlı tutmasına karşılık İran'a uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyor.

dpa, HT/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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