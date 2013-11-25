T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran Nükleer Anlaşmasının Özeti: İyi, Kötü ve Çirkin

İran ile ABD arasında imzalanan anlaşma, İran’a Batı’dan uranyum zenginleştirme 'hakkı'nın tanınmasını talep etme şansı tanıyor

25 Kasım 2013 22:27

Çeviri: Nil Karaca


İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer programına ilişkin olarak İran ile dünyanın sayılı güçleri arasında varılan anlaşma, kimileri tarafından tarihi bir anlaşma olarak kabul edilirken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun da aralarında bulunduğu kimilerince de “tarihi bir hata” olarak nitelendiriliyor.

USA Today gazetesinde yayımlanan habere göre, tarafların anlaşmaya ilişkin yorumları şu şekilde özetlenebilir:

İyi:
- Anlaşma, Tahran’ın nükleer programını “geçici olarak donduruyor”
- İran, silah derecesine yakın yakıt stoklarını dönüştürmek veya azaltmak durumunda kalıyor ki bu da nükleer bomba üretmek için ihtiyaç duyacağı süreyi uzatacaktır.
- Batı ülkeleri, İran’ın kendi kendine verdiği uranyum zenginleştirme hakkını tanımıyor.
- Anlaşma, İran’ın nükleer faaliyetlerin azaltılması ile birlikte terörizmin finansmanı gibi konularda daha fazla müzakerenin yolunu açıyor.
- İran, planladığı plütonyum reaktörünü altı aylık süre boyunca faaliyete geçirmeyeceğinin garantisini veriyor.
- Anlaşma, Birleşmiş Milletlere İran’daki nükleer silahlar konusunda daha fazla müdahale hakkı tanıyor.

Kötü:
- Uranyum zenginleştirme planı sadece durduruldu, dondurma veya iptal söz konusu değil. Bu da İran’ın bomba üretme ihtimalinin sürmesi demek.
- Anlaşma, İran’a Batı’dan uranyum zenginleştirme “hakkı”nın tanınmasını talep etme şansı tanıyor.
- Uranyum zenginleştirme kapasitesi ortadan kaldırılmadı.
- İran’ın plütonyum reaktörü zaten en az bir yıl hazır olmayacak, dolayısıyla faaliyetlerin altı aylık süre için durdurulması kararı anlamlı değil.

Çirkin:
- Anlaşma, İran’ın nükleer eşik ülke statüsünü meşrulaştırıyor, ki bu da Orta Doğu’da bir nükleer silahlanma yarışının başlamasına neden olacaktır.
 

ETİKETLER

iranabdnükleer anlaşmayorumlarnatenyahuiyikötüçikin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24