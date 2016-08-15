T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İran nükleer anlaşmanın harfiyen uygulanmasını talep ediyor

İran, ekonomisinin toparlanabilmesi için nükleer anlaşmaya uygun olarak yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

15 Ağustos 2016 15:57


İran Meclis Güvenlik Komisyonu 2015 yılının temmuz ayında imzalanan nükleer antlaşmanın eksik uygulanması için mühlet tanınmasını talep etti. Komisyon sözcüsü Muhammed Cevad Camali imzalanmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen anlaşmanın bütünüyle uygulanmadığını söyledi. Sözcü İran'a uygulanan yaptırımların hâlâ kaldırılmadığını ve İran ekonomisinin kötü durumda olduğunu belirtti.

Muhammed Cevad Camali bu nedenle karşı tarafa mühlet tanınıp, İran ekonomisini felç eden yaptırımlar öngörülen tarihe kadar kaldırılmadığı takdirde İran'ın antlaşmadan ayrılması gerektiğini söyledi. Komisyon böyle bir durumda İran'ın nükleer programını yeniden başlatmasının normal karşılanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Şubata kadar kalkması bekleniyordu

İran 2015 temmuz ayında ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya ile imzaladığı anlaşmayla nükleer programını önemli ölçüde daraltmayı kabul etmişti. Anlaşma İran'ın nükleer silah geliştirebileceğine dair endişelerin dağıtılmasını hedef alıyor. Nükleer programını sınırlandırması karşılığında İran'a uygulanan ekonomik yaptırımlar kaldırılması öngörülmüştü. Yaptırımların en geç 2016 yılının şubat ayında kalkması bekleniyordu. Tahran yönetiminin anlaşmaya uyup uymadığı 10 ila 25 yıl Uluslararası Atom Ajansı tarafından denetlenecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Meclis Güvenlik KomisyonuMuhammed Cevad CamaliCevad CamaliABD RusyaFransaAlmanyaUluslararası Atom AjansıDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24