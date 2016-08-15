İran nükleer anlaşmanın harfiyen uygulanmasını talep ediyor



İran Meclis Güvenlik Komisyonu 2015 yılının temmuz ayında imzalanan nükleer antlaşmanın eksik uygulanması için mühlet tanınmasını talep etti. Komisyon sözcüsü Muhammed Cevad Camali imzalanmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen anlaşmanın bütünüyle uygulanmadığını söyledi. Sözcü İran'a uygulanan yaptırımların hâlâ kaldırılmadığını ve İran ekonomisinin kötü durumda olduğunu belirtti.

Muhammed Cevad Camali bu nedenle karşı tarafa mühlet tanınıp, İran ekonomisini felç eden yaptırımlar öngörülen tarihe kadar kaldırılmadığı takdirde İran'ın antlaşmadan ayrılması gerektiğini söyledi. Komisyon böyle bir durumda İran'ın nükleer programını yeniden başlatmasının normal karşılanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Şubata kadar kalkması bekleniyordu

İran 2015 temmuz ayında ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya ile imzaladığı anlaşmayla nükleer programını önemli ölçüde daraltmayı kabul etmişti. Anlaşma İran'ın nükleer silah geliştirebileceğine dair endişelerin dağıtılmasını hedef alıyor. Nükleer programını sınırlandırması karşılığında İran'a uygulanan ekonomik yaptırımlar kaldırılması öngörülmüştü. Yaptırımların en geç 2016 yılının şubat ayında kalkması bekleniyordu. Tahran yönetiminin anlaşmaya uyup uymadığı 10 ila 25 yıl Uluslararası Atom Ajansı tarafından denetlenecek.