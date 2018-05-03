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Dünya

İran noktayı koydu: Yeniden müzakere etmeyiz

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimiyle imzalanan nükleer anlaşmayı sürdürüp sürdürmeyeceği ile ilgili kararını 12 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor

03 Mayıs 2018 19:16

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 2015 yılında ABD ile imzalanan nükleer anlaşmayı yeniden müzakere edilmesini veya ona bazı maddelerin eklenmesini "asla kabul etmeyeceklerini" duyurdu. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimiyle yapılan nükleer anlaşmayı sürdürüp sürdürmeyeceği kararı beklenirken Dışişleri Bakanı Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı görüntülü açıklamada, P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) ile Tahran arasında 2015'te varılan nükleer anlaşmanın yeniden görüşülmesi tartışmalarına son noktayı koydu.

Zarif, "İran, geçen yıllarda üzerinde mutabakat sağlanarak yürürlüğe konan anlaşmayı yeniden müzakere konusu yapmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimiyle yapılan nükleer anlaşmayı sürdürüp sürdürmeyeceği ile ilgili kararını 12 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor. (DHA)
 

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