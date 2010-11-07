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Dünya

İran: Müzakerelere Türkiye'de başlamaya hazırız

İran Dışişleri Bakanı Manuçer Mutteki nükleer programlarıyla ilgili, "Müzakerelere Türkiye'de başlamaya hazırız" dedi.

07 Kasım 2010 02:00

T24 - İran Dışişleri Bakanı Manuçer Mutteki nükleer programlarıyla ilgili, "Müzakerelere Türkiye'de başlamaya hazırız" dedi.

İran, "5 artı 1" ülkeleriyle müzakerelerin Türkiye'de yapılmasını kabul ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki, "5 artı 1" ile müzakerelerin Türkiye'de yapılmasına ilişkin bilginin Türkiye'ye aktarıldığını söyledi.

Mutteki, Singapur Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında bir gazetecinin konuya ilişkin sorusuna, "İki üç gün önce Türkiye'deki dostlara müzakerelerin orada yapılabileceğini ilettik" cevabını verdi.

Müzakerelerin zamanı ve içeriğine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Mutteki, bu konuda da uzlaşmaya varılmasını umduğunu ifade etti.

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, İran'ın 10 Kasım'dan itibaren müzakerelere hazır olduğunu açıklamıştı.

Taraflar arasında 1 Ekim 2009'da Cenevre'deki son müzakereden sonuç alınamamıştı.

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