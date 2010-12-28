-İRAN MOSSAD AJANINI İDAM ETTİ TAHRAN (A.A) - 28.12.2010 - İsrail gizli servisi MOSSAD adına casusluk yapmakla suçlanan bir İranlının idam edildiği bildirildi. İran resmi haber ajansı İRNA, adli makamlara dayanarak verdiği haberde, MOSSAD adına çalışmaktan suçlu bulunan Ali Ekbar Siadat'ın bu sabah İran'ın başkenti Tahran'daki Evine Cezaevinde idam edildiğini duyurdu. Adli kaynaklara göre, 2008 yılında eşiyle ülkeden ayrılmak isterken yakalanan Siadat, 6 yıldır MOSSAD'la iletişim halinde bulunuyordu.