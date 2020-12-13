İran Milletvekilleri 225 ortak imza ile Erdoğan'ı kınayan mektup yayımladılar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiirin ardından 225 İran Milletvekili kınama mektubu imzaladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İranlı 225 milletvekilinin imzaladığı metinde, "Kendisinden iyi komşuluk, İslam dünyasının birliği, bölgede barış ve istikrarın tesisi beklenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şaşırtıcı ve beklenmedik ayrılıkçı bir dil kullanmasını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. Söz konusu metinde ayrıca, İran topraklarında yaşayanların tek bir millet ve ayrılamaz bütün olduğu yazıldı. İran Meclisi'nde toplam 286 milletvekili bulunuyor.

Ne olmuştu?

Bakü'de düzenlenen zafer töreninde konuşan Erdoğan, "Aras, türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek daha güçlü çıkacaktır" ifadelerini kullanarak şu şiiri okumuştu:

“Aras'ı ayırdılar

Kum ile doldurdular;

Ben senden ayrılmazdım

Zor ile ayırdılar,

Ay Lâçin, can Lâçin,

Men sene kurban Lâçin”

Bu şiire İran, Aras'ın kendi toprakları olduğunu ve kullanılan ifadenin ayrılıkçı bir dile sebep verdiğini ifade edip tepki gösterdi.