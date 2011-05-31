İran, Merkel'in uçağına izin vermedi

T24

Almanya Başbakanı Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, Twitter hesabında, İran'ın Başbakan'ın uçağına geçici olarak izin vermediğini yazarak, "Hindistan gezisine olağandışı bir başlangıç oldu" dedi.Merkel'le birlikte seyahat eden Reuters muhabiri de İran'ın daha önce verdiği izni, uçak İran hava sahasına girmeden kısa süre önce çektiğini belirtti.Angela Merkel'le birlikteki Alman heyeti, durumu "koordinasyon sorunlarına" bağladı.Almanya Başbakanı'nın uçağından önce Berlin'den ayrılan ikinci bir uçağınsa Hindistan'a sorunsuz ulaştığı kaydedildi.Merkel, Hindistan'da iki gün temaslarda bulunacak.