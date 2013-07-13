'Mısır Ankara Büyükelçisi'ni çekiyor' iddiası yalanlandı

İran medyası, “Türkiye, Mısır’ın içişlerine karışınca Mısır Türkiye'deki büyükelçisini geri çağırdı” diye yazdı.

FNA (Fars Haber Ajansı), “Türk hükümetinin Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ordu tarafından görevden alınmasını darbe olarak nitelemesi ve sürekli Mısır'ın iç işlerine müdahele nitelikli görüş ve beyanlarda bulunması Mısır-Türkiye ilişkilerini giderek çıkmaza sokuyor” iddiasında bulundu.

İkili işikiler bozuldu

Ankara-Kahire ilişkilerinin gerginleşmesinden sonra iki ülke ilişkilerinin bozulduğunu gösteren yeni bir gelişme yaşandığını yazan FNA, “Mısır Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı Sisi, Ankara yetkililerinin müdahaleci açıklamalarını sürdürmelerine” tepki göstererek “Mısır'ın Türkiye'deki büyükelçisini Kahire'ye çağırdı” dedi.

Büyükelçi iddiayı yalanladı

İran medyasında yer alan haberleri yalanlayan, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abdurrahman Selahaddin, Kahire'ye çağırıldığı iddialarının gerçeği yanısıtmadığını belirterek, "Görevimin başındayım. Ankara'daki resmi temaslarım sürüyor" dedi.