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Dünya
Deutsche Welle

İran Meclisi denetimleri onayladı

İran Meclisi, Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun askeri tesisleri denetlemesine izin verdi. Ancak belirli koşullar altında.

13 Ekim 2015 13:41


İran Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, Uluslararası Atom Enerji Kurumu'na bağlı denetçiler belirli koşullar altında askeri tesislerde nükleer inceleme yapabilecek. Buna göre, denetçilerin öncelikle Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından onay alması gerekiyor.

Askeri tesislerin denetlenmesi uluslararası toplumla yürütülen nükleer müzakerelerde başlıca anlaşmazlık noktalarından biriydi. Batılı gizli servislerin raporlarında İran'ın bu tesislerde nükleer silah denemeleri yaptığı iddia ediliyordu.

İran ve 5+1 Grubu arasında temmuz ayı ortalarında sonuçlandırılan müzakerelerde, Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun denetçilerinin nükleer tesislerde inceleme yapabilmesi konusunda da anlaşma sağlanmıştı.

İran Meclisi'nde geçen hafta yaşanan hararetli tartışmaların ardından anlaşmaya karşı çıkanların sert eleştirilerine rağmen, nükleer anlaşmanın uygulanması onay aldı. Anlaşmanın Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nun görüşünü açıklamasından sonra hayata geçirilmesi planlanıyor.

BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin ile Almanya 5+1 Grubu ülkelerini oluşturuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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