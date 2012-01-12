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Dünya

İran Meclis Başkanı Laricani, Türkiye'de ANKARA (A.A)

12 Ocak 2012 03:00

-İran Meclis Başkanı Laricani, Türkiye'de ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in daveti üzerine uçakla Ankara'ya geldi. Esenboğa Havaalanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Laricani, ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan'la da görüşeceğini belirterek, ''Ziyaretimin iki ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağını umuyorum'' diye konuştu. Laricani'nin, Türk yetkililerle başta İran'ın nükleer programı olmak üzere, Suriye ve Irak'taki gelişmelerle ilgili olarak da görüşmeler yapacağı tahmin ediliyor. İran siyasetinin en etkili isimlerinden biri olarak görülen Laricani, ülkesinin nükleer programına ilişkin düzenelenen uluslararası müzakerelere uzun süre başkanlık etmişti. Komşu ülke meclis başkanının 13 Ocak'ta Türkiye'den ayrılacağı bildirildi.

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