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Dünya

İran: Kuzey Suriye'deki krizin bir numaralı sorumlusu ABD

Ekber Karabağ / Tahran, 27 Ocak (DHA) - İran Devrim Muhafızları'nın önde gelen komutanlarından General Ahmed Vahidi, Türkiye'nin Zeytin Dalı operasyonunu değerlendirerek, Suriye'nin kuzeyindeki mevcut krizin bir numaralı sorumlusunun "ABD'nin buradaki var

27 Ocak 2018 15:22

Ekber Karabağ / Tahran, 27 Ocak (DHA) - İran Devrim Muhafızları\'nın önde gelen komutanlarından General Ahmed Vahidi, Türkiye\'nin Zeytin Dalı operasyonunu değerlendirerek, Suriye\'nin kuzeyindeki mevcut krizin bir numaralı sorumlusunun \"ABD\'nin buradaki varlığı\" olduğunu ileri sürdü.
İran Yüksek Ulusal Savunma Üniversitesi Başkanı ve eski Savunma Bakanı General Vahidi, \"Kuzey Suriye\'deki krizin ana sorumlusu ABD\'nin buradaki gayri meşru varlığı ve bu ülkeyi parçalamaya yönelik çabalarıdır. Elbette, Türkiye de bölgenin hassasiyetlerine karşı dikkatli olmalıdır\" dedi.
Türkiye\'nin Afrin\'de sürdürdüğü Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin bir açıklama da İran Devrim Muhafızları eski Komutanı Muhsin Rızai\'den geldi.
İran\'daki Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sekreterliğini yürüten Muhsin Rızai, \"Türkiye yaptığı hamlelerle ABD\'nin planlarını bozmaya çalışıyor\" diye konuştu. (Fotoğraflı)

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