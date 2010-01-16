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Dünya

İran Kültür Bakanı Hüseyni Türkiye'ye geldi

16 Ocak 2010 18:36

İran Kültür Bakanı Muhammed Hüseyni, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Hüseyni, İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti unvanını kutlamak için düzenlenecek törenlere katılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın daveti üzerine yapılan ziyaretin iki gün süreceği belirtildi.

Ziyaretin, Türkiye ve İran arasında her alanda gelişmekte olan ilişkileri daha ileri götürmeye katkı sunmasının da hedeflendiği ifade edildi.

İranlı Bakan'ın, törenlere davetli diğer bazı ülkelerin kültür bakanlarıyla da görüşmelerde bulunacağı bildirildi.

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