İran kredi kartıyla tanıştı

İran'da yeni dönem başladı. Bankalar iç piyasayı canlandırmak amacıyla müşterilerine ilk kez kredi kartı dağıttı. Kartlarda limit ise 2.800 dolar.

Kredi kartı dağıtma izni verilen iki İran bankası, ilk gün 12 binden fazla müşterisine kredi kartı dağıttı.

İran Merkez Bankası, kredi kartlarıyla ilgili 3 farklı limit belirledi. Bankanın belirlediği en alt limit 100 milyon riyal (2800 dolar), 300 milyon riyal (8400 dolar) ve en üst limit ise 500 milyon riyal (14 bin dolar) oldu.

Bankalar tarafından verilen kredi kartlarının uluslararası kredi kartı şirketleriyle bir ilişkisi olmadan sadece ülke içinde kullanılabileceği belirtildi.

Kredi kartının daha önce kullanılmadığı İran'ın bankacılık sisteminde sadece banka kartları ve ön ödemeli kartlar kullanılıyordu.