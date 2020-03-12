İran, "Koronavirüs'le mücadele" için IMF'den 5 milyar dolar talep etti

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkesinin Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için Uluslararası Para Fonu'ndan (International Monetary Fund - IMF) 5 milyar dolar para talep ettiğini duyurdu.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda IMF Direktörü Kristalina Geogieva'nın "Kovid-19'dan etkilenen ülkelere 'Acil Finansal Araç'tan destek sağlanacak" açıklamasını hatırlatan Zarif, İran Merkez Bankası'nın "acil olarak" destek istediğini ifade etti.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnesar Hemmati de istenen desteğin miktarının 5 milyar dolar olduğunu ve talebin IMF'ye bir mektupla aktarıldığını bildirdi.

Koronavirüs salgınının en sert şekile vurduğu ülkelerden biri olan İran'da 9 bin vaka tespit edildi ve 354 kişi hayatını kaybetti.