T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran: Kobanê'ye yardım göndereceğiz, ama bir şartla...

İran, IŞİD kuşatması altındaki Kobanê kentine yardım gönderme kararı aldı

08 Ekim 2014 15:31

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, IŞİD karşıtı koalisyona Türkiye'nin aktif katılımı için "Beşar Esad yönetimiyle de mücadele" şartını koymasına, İran'dan diplomatik karşılık geldi. İran, IŞİD kuşatması altındaki Kobanê kentine yardım gönderme kararı aldı. Ancak yardımın Kobanê'ye, "Suriye Devleti aracılığıyla" iletileceğini açıkladı.

 

'Kobani'ye insani yardım yapacağız ama...'

 

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Marziyeh Afkham, Kobani'de yaşanan insanlık dramı konusunda uluslararası toplumu "sessiz kalmakla" suçlayarak, “İran İslam Cumhuriyeti en kısa zamanda Suriye Devleti kanalıyla bu bölge halkına ve çaresiz insanlara insani yardım ulaştıracaktır” dedi.

İran bu açıklama ile, Suriye'de meşru rejim olarak Beşar Esad yönetimini tanıdığını bir kez daha vurgulamış oldu.

 

Davutoğlu, 'Esad devrilmeli' şartını getirmişti

 

Başbakan Davutoğlu, hafta sonunda CNN International'da yayınlanan röportajında, ABD’nin IŞİD stratejisinin Esad’ı da kapsaması halinde Türkiye’nin kara gücü desteği verebileceğini ifade etmişti. 

 

ETİKETLER

irantürkiyekobaneyardımşartsuriyedevletdestekkararesad

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24