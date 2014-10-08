İran: Kobanê'ye yardım göndereceğiz, ama bir şartla...

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, IŞİD karşıtı koalisyona Türkiye'nin aktif katılımı için "Beşar Esad yönetimiyle de mücadele" şartını koymasına, İran'dan diplomatik karşılık geldi. İran, IŞİD kuşatması altındaki Kobanê kentine yardım gönderme kararı aldı. Ancak yardımın Kobanê'ye, "Suriye Devleti aracılığıyla" iletileceğini açıkladı.

'Kobani'ye insani yardım yapacağız ama...'

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Marziyeh Afkham, Kobani'de yaşanan insanlık dramı konusunda uluslararası toplumu "sessiz kalmakla" suçlayarak, “İran İslam Cumhuriyeti en kısa zamanda Suriye Devleti kanalıyla bu bölge halkına ve çaresiz insanlara insani yardım ulaştıracaktır” dedi.

İran bu açıklama ile, Suriye'de meşru rejim olarak Beşar Esad yönetimini tanıdığını bir kez daha vurgulamış oldu.

Davutoğlu, 'Esad devrilmeli' şartını getirmişti

Başbakan Davutoğlu, hafta sonunda CNN International'da yayınlanan röportajında, ABD’nin IŞİD stratejisinin Esad’ı da kapsaması halinde Türkiye’nin kara gücü desteği verebileceğini ifade etmişti.