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Dünya

İRAN KIZILDENİZ'E SAVAŞ GEMİLERİ GÖNDERDİ TAHRAN (A.A)

07 Haziran 2011 14:31

-İRAN KIZILDENİZ'E SAVAŞ GEMİLERİ GÖNDERDİ TAHRAN (A.A) - 07.06.2011 - İran'ın Kızıldeniz'e savaş gemileri ve denizaltılar gönderdiği bildirildi. Kızıldeniz'e gönderilen denizaltılara donanmaya ait savaş gemilerinin eşlik ettiği belirtildi. İran Ordusunun Deniz Kuvvetlerine ait denizaltıların, önceden belirlenen program kapsamında uzun süre kalacağı uluslararası sularda bilgi toplayacağı kaydedildi. Geçen ay Aden Körfezine ulaşan denizaltıların, daha sonra Kızıldeniz'e girdiği ve buradaki yabancı ülkelere ait savaş gemilerini takip ederek onlar hakkında da bilgi toplayacağı belirtildi. İran, Şubat ayında da iki savaş gemisini Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e göndermişti.

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