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Dünya

İran kendi uçağını üretti

Uzaya kendi yapımı uydusunu fırlatan ve önümüzdeki yıllarda insanlı uzay aracı göndermeye hazırlanan İran, son olarak kendi uçağını üretti.

28 Temmuz 2011 03:00

T24 - Uzaya kendi yapımı uydusunu fırlatan ve önümüzdeki yıllarda insanlı uzay aracı göndermeye hazırlanan İran, son olarak kendi uçağını üretti. İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinecad, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’a tamamen İran yapımı bir uçak hediye etti.


Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, “Fecr-3ö modeli tek motorlu, iki kişilik uçak önceki gün İran’dan havalanarak Türkmenistan’ın Aşkabad Havaalanı’na indikten sonra, Türkmen bakanların da katıldığı bir törenle Berdimuhammedov’a hediye edildi. Ahmedinecad, hediye uçak için yayınladığı mesajda, uçağın iki ülke liderleri arasındaki karşılıklı dostluk, saygı ve anlayış birliğinin bir sembolü olduğunu belirtti. 130 bin dolara mal olan LSA Fecr-3 tipi uçaklar İran hava kuvvetlerinde keşif ve gözetleme amaçlı kullanılıyor.

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