İran kendi 'Apo'sunu' idam etti

T24 - İran’da faaliyet gösteren Cundullah örgütünün lideri Abdülmelik Rigi idam edildi.



Devlet televizyonu, Rigi hakkında verilen idam cezasının bu sabah (20 Haziran 2010) Tahran’daki Evin cezaevinde infaz edildiğini duyurdu.



Cundullah’ın saldırılarında hayatını kaybedenlerden bazılarının yakınları ile kimi mağdurların da idam sırasında hazır bulundukları kaydedildi.



Rigi hakkında, "terör örgütü kurmak, idare etmek, terör eylemlerinde bulunmak, adam öldürmek, yaralamak, kaçırmak, silahlı soygun, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, ülke güvenliği aleyhinde eylemde bulunmak, halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmek, yabancı ülkelerin istihbarat birimleriyle işbirliği yapmak, diğer terör gruplarıyla işbirliği, ülkeye kaçak yollardan girip çıkma gibi suçlardan" idam talebiyle dava açılmıştı.



İran İstihbarat Bakanlığı ve emniyet birimlerince düzenlenen özel operasyonda yakalanan Rigi, 23 Şubatta İran’a getirilmişti.



Rigi ve örgütü özellikle Sistan-Belucistan eyaletinde yüzlerce kişinin öldürülmesi ve yaralanmasından sorumlu tutuluyor. Rigi liderliğindeki örgütün 18 Ekimde Sistan-Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızlarını hedef alan saldırısında, aralarında üst düzey komutan ile aşiret liderlerinin de bulunduğu 42 kişi hayatını kaybetmiş, 50 dolayında kişi yaralanmıştı.



Örgüt, 2005 yılında 9, 2007’de 11, 2008’de 16 güvenlik görevlisinin öldürülmesi; 25 Mart 2008 tarihinde Bam-Kerman oto yolunun kapatılarak 22 sivilin öldürülmesi ile 28 Mayıs 2009’da 25 kişinin ölümü ve 119 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan cami bombalanması eylemlerini üstlenmişti.



İran-Pakistan sınırında üslenen ve zaman zaman sınırı geçerek eylem düzenleyen Cundullah’ın El Kaide ile bağlantılı olduğu, bu örgütten silah ve para yardımı aldığı öne sürülüyor.





