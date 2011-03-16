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İRAN KARGO UÇAĞI KALKIŞ YAPTI DİYARBAKIR (A.A)

16 Mart 2011 18:11

-İRAN KARGO UÇAĞI KALKIŞ YAPTI DİYARBAKIR (A.A) - 16.03.2011 - Türk hava sahasını kullanma isteği üzerine Diyarbakır Havaalanı'na indirilen İran kargo uçağı, arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından kalkış yaptı. Uçakta, Diyarbakır Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünün Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibinin de katıldığı uzman bir grup tarafından yapılan arama çalışmaları tamamlandı. Arama çalışmalarının ardından uçak 15.35'te Diyarbakır Havaalanı'ndan ayrıldı. Aramanın içeriği ve sonucuna ilişkin açıklama yapılmadı. İran'ın başkenti Tahran'dan Suriye'nin Halep kentine gitmek üzere havalanan kargo uçağı, Türk hava sahasını kullanma isteği üzerine dün gece saat 23.00 sıralarında Diyarbakır Havaalanı'na indirilmiş ve uçakta arama çalışmalarına başlanmıştı.

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