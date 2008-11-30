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İran Kandil'i bombalıyor

İran ordusunun, terör örgütleri PKK ve PJAK’ın barındığı Kandil Dağı bölgesini bombaladığı bildirildi.

30 Kasım 2008 02:00

İran ordusunun, terör örgütleri PKK ve PJAK’ın barındığı Kandil Dağı bölgesini bombaladığı bildirildi.

Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin yetkilisi Cebbar Yaver, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, İran topçu birliklerinin, 29 Kasım 2008 akşam saatlerinden itibaren İran-Irak sınırındaki Pişder bölgesini ağır bombardıman altına aldığını ifade etti.

İran topçusunun sabah saatlerinde ise Piştaşan Razga Maradu bölgelerini bombalamaya başladığını kaydeden Yaver, bombardımanın sürdüğünü söyledi.

Öte yandan bombardımanın başlaması üzerine yöre sakinlerinin daha güvenli bölgelere kaçmaya başladığı öğrenildi.

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