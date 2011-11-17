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Dünya

İran, kahvehanelerde nargile yasağını kaldırdı TAHRAN (A.A)

17 Kasım 2011 14:08

-İran, kahvehanelerde nargile yasağını kaldırdı TAHRAN (A.A) - 17.11.2011 - İran'da yetkililerin, kahvehanelerde nargile yasağını kaldırdığı bildirildi. İran gazeteleri, yetkililerin 2005 yılında koyulan nargile yasağını iptal ettiğini yazdı. Gazeteler, yeni düzenlemenin dün kabinede onaylandığını belirtti.  Yasağın kaldırılmasının ardından kahvehanelerin müşterilerine nargile hizmeti sunmaya başladığı, ancak restoranlar, parklar ve diğer kamuya açık yerlerde nargile yasağının devam ettiği kaydedildi. Yasağın kaldırılması, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad hükümetinin mart ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesi halkın desteğini kazanma çabası olarak yorumlandı.

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