İran 'Kadir' füzelerinde seri üretime geçiyor

İran Savunma Bakanlığı, denizdeki hedeflere karşı ülkedeki bilim adamları tarafından tasarlanan ve üretilen Kadir füzesinin seri üretimine geçildiğini ve üretilen füzelerden onlarcasının Devrim Muhafızları ordusuna teslim edildiğini açıkladı.

İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, uzun menzilli "Kadir" füzesinin, alçak irtifada uçabilme, elektronik harp donanımlı, isabet ve tahrip gücü yüksek özelliklerde olduğunu ifade etti.

"Kadir" füzesinin test aşamasında denizdeki 300 kilometre uzaklıktaki hedefleri yüksek dikkatle başarılı bir şekilde imha edebildiğini kaydeden İranlı Bakan, söz konusu füzenin helikopter ve gemiden de fırlatılabildiğini belirtti.

İran Savunma Bakanı, ülkesinin yerel imkanlarla çeşitli tiplerde füzeler üreterek bölgede birinci söz sahibi olduğunu savundu.