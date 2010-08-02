-İRAN KADIN RUGBY MİLLİ TAKIMI İLK AVRUPA TURNUVASINDA ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - İran Kadın Milli Rugby Takımı'nın oyuncuları, İtalya'da yer aldığı ilk Avrupa turnuvasında hırslarıyla göz doldurdu. Özellikle İngiliz basınının ilgi gösterdiği İranlı oyuncuların tümü maçlara, baş ve omuzlarını örten ''magnaeh'' adlı örtünün yanı sıra bütün vücutlarını kapayan kırmızı bir eşofman ile çıktılar. Takımın antrenörü Fatma Molai, gazetelere yaptığı açıklamada, İslami şekilde örtünerek oynamanın taktiklerini değiştirmediğini belirterek, ''Kıyafetler oyun düzenimizi etkilemiyor'' dedi. Takım kaptanı 22 yaşındaki Zohre Eyni de, ''Bütün takım örtünün açılmamasının nasıl sağlanacağını öğrendi, böylece bu oyuna etki etmiyor. Rugby gibi fiziki bir oyunun örtülü oynanabileceğini gösterdiğimizi düşünüyorum'' diye konuştu. İran'da kadınların son 10 yılda oynamaya başladığı rugbynin popülaritesi giderek artıyor. İran kadın milli rugby takımı hafta sonunda oynadığı 3 maçın birini kazandı.