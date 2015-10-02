"İran Kadın Milli Takımı'nın 8'i erkek" iddiası!

İran Kadın Milli Futbol Takımı'nda oynayan 8 oyuncunun aslında erkek olduğu iddia edildi.

Cumhuriyet'in İngiliz Telegraph gazetesine dayandırdığı haberine göre, İran Futbol Federasyonu hakkında takımda cinsiyet değiştirme operasyonu olmamış erkek oyuncular oynattığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

İran Futbol Ligi'ne yakın bir kaynak, oyuncuların takıma girerken erkek olduğunun herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Erkek oyuncuların cinsiyet değiştirme operasyonu yaptıracağı iddia edildi.

İslami kurallara göre yönetilen İran'da erkeklerin cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmesinin önüde bir engel bulunmuyor.