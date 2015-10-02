T24 LogoT24 Logo
Spor

"İran Kadın Milli Takımı'nın 8'i erkek" iddiası!

Telegraph'ın haberine göre, erkek oyuncuların cinsiyet değiştirme operasyonu yaptıracağı iddia edildi

02 Ekim 2015 13:04

İran Kadın Milli Futbol Takımı'nda oynayan 8 oyuncunun aslında erkek olduğu iddia edildi.

Cumhuriyet'in İngiliz Telegraph gazetesine dayandırdığı haberine göre, İran Futbol Federasyonu hakkında takımda cinsiyet değiştirme operasyonu olmamış erkek oyuncular oynattığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

İran Futbol Ligi'ne yakın bir kaynak, oyuncuların takıma girerken erkek olduğunun herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Erkek oyuncuların cinsiyet değiştirme operasyonu yaptıracağı iddia edildi.

İslami kurallara göre yönetilen İran'da erkeklerin cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmesinin önüde bir engel bulunmuyor.

ETİKETLER

iran kadın milli takımı8i erkektelegraphingiliziddia

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24