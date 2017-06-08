İran istihbaratından saldırganların kimliğine ilişkin açıklama

İran İstihbarat Bakanlığı, Tahran'daki terör saldırılarını gerçekleştiren teröristlerin kimliklerinin belli olduğunu açıkladı.

Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre yapılan açıklamada, Tahran'daki terör saldırılarını düzenleyen teröristlerden 5'inin eski IŞİD üyesi olduğu belirtildi.

İran İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tekfirci ve Vahhabi gruplarla bağlantısı olduğu bilinen 5 terörist IŞİD'e katıldıktan sonra ülkeden (İran'dan) çıkmış ve bu terör örgütünün Musul ve Rakka'daki cinayetlerine de katılmıştır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Söz konusu teröristler 2016 Ağustos'ta "Ebu Ayşe" isimli bir IŞİD'linin komutanlığında yeniden İran'a girmiş, fakat planladıkları terör saldırıları başarısız çıkınca ülkeden kaçmışlardı. Ebu Ayşe de İran'ın terör karşıtı operasyonu kapsamında öldürülmüştü" denildi.