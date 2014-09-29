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Dünya

İran istihbaratı BBC'yi hırsızlıkla suçladı

İran İstihbarat Bakanlığı, BBC'nin ülkenin tarihi ve kültürel arşivlerini çalmak üzereyken engellendiğini öne sürdü

29 Eylül 2014 01:59

İran istihbaratı, BBC'yi ülkenin arşivlerini çalma girişiminde bulunmakla suçladı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İran İstihbarat Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin, İran'daki ajanları vasıtasıyla ülkenin arşivlerinin bulunduğu bir hükümet binasından İran'ın tarihi ve kültürel arşiv belgelerini çalma teşebbüsünde bulunduğunu ancak İran istihbaratının bu girişimi engellediği bildirildi.

İstihbarat Bakanlığı konuyla ilgili detaylı bilgiyi daha sonra kamuoyuyla paylaşacağını duyurdu.

İran, BBC'yi daha önce de casuslukla suçlamıştı.

 

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