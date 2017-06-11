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Dünya

İran İstihbarat Başkanı: Tahran'daki terör saldırlarının emrini veren kişi öldürüldü

İran Haber Ajansı: Saldırıyla bağlantılı yurt içindeki tüm unsurlar temizlendi

11 Haziran 2017 19:18

İran İstihbarat Bakanı Mahmut Alevi, İran meclisi ve Ayetulah Humeyni'nin türbesine düzenlenen saldırının emrini veren kişinin yurt dışı operasyonuyla öldürüldüğünü belirtti.

NTV'nin haberine göre,  Alevi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Saldırının planlayıcısı ve emrini veren kişi, olayın ardından yurt dışına kaçmıştı. Ancak, dost istihbarat servislerinin yardımı ve isimsiz askerlerimiz (İran istihbarat üyelerine verilen isim) tarafından yaptıklarının cezası verildi." ifadesini kullandı.

Operasyonun hangi ülkede gerçekleştiği ve "dost istihbarat servisleri"nden kastın hangi ülke olduğu konusunda bilgi vermeyen Alevi, saldırganların barındığı İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde yer alan "güvenli ev"e de baskın düzenlendiğini söyledi.

 

"Yurt içindeki unsurlar temizlendi"

 

Öte yandan, İran'ın yarı haber ajansı Tasnim, İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Ekber Rencberzade'ye dayandırdığı haberinde, saldırıyla bağlantılı ülke içindeki tüm unsurların temizlendiğini duyurdu.

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