-İRAN İSTANBUL'DA MASAYA YATIRILDI İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - Tahran'ın nükleer programıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya (5+1) ile İran arasındaki yeni tur müzakereler, Türkiye'nin evsahipliğinde İstanbul'da sürüyor. Çırağan Sarayı'nda yapılan toplantılarda, 5+1 heyetine Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, İran heyetine de İran Milli Güvenlik Yüksek Kurulu Genel Sekreteri ve İran'ın Nükleer Başmüzakerecisi Said Celili başkanlık ediyor. Toplantıya Ashton'ın yardımcısı Robert Cooper, Celili'nin yardımcısı Ali Bageri, ABD Dışişleri Bakanlığının Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı William Burns, Almanya'dan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Siyasi Direktör Emily Haber, Fransa'dan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Siyasi Direktör Jacques Audibert, Çin'den Dışişleri Bakan Yardımcısı Wu Hailong, Rusya'dan Dışişleri Bakan Vekili Sergey Ryabkov, İngiltere'den Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Siyasi Direktör Geoffrez Adams'ın da aralarında bulunduğu 35 kişi katıldı. Toplantı, basına kapalı olarak 2 gün sürecek. Toplantıyı takip eden gazeteciler için Feriye Lokantası Hamdi Sever Salonunda bir basın merkezi oluşturuldu. Toplantı için 182'si yabancı olmak üzere 396 basın mensubu akredite oldu. Olası bir basın toplantısı için platform kurulan merkezde, simultane tercümanlar hazır bulunduruluyor. -İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI- İran, Ağustos 2005'te İsfahan'da nükleer faaliyetlerine yeniden başlamış, 2006 yılında nükleer silahların yayılmasının önlenmesini öngören anlaşmanın (NPT) ek protokolünü uygulamaya son vermişti. İlk uranyum zenginleştirmesini (yüzde 3,5) yaptığını duyuran İran'a BM ekonomik yaptırımlar koymuştu. İran'ın, 2010 yılının Şubat ayında Natanz'da yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmeye başlaması uluslararası tepkileri artırmıştı. Türkiye, İran ve Brezilya'nın, geçen yıl mayıs ayında Türkiye'de uranyum değiş tokuşuyla ilgili önerdiği anlaşma (İran, Türkiye ve Brezilya ile imzaladığı Tahran mutabakatında, düşük düzeyde zenginleştirdiği 1200 kilogram uranyumu Türkiye'ye göndermeyi ve karşılığında Batılı ülkelerden enerji ve tıp alanında kullanacağı 120 kilogram yakıt almayı kabul etmişti) sıcak karşılanmadı. Haziran ayında BM aldığı kararla İran'a yaptırımları genişletti. İran ve 5+1 grubu, 14 ay kesilen görüşmelere aralık ayında Cenevre'de yeniden başlamıştı.