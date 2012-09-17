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Dünya

İran: İsrail'den geriye bir şey kalmaz

İran ile İsrail arasındaki tansiyon tırmanırken, karşılıklı açıklamalarda uyarılar var.

17 Eylül 2012 01:29

İran ile İsrail arasındaki gerilim, yaşanan karşılıklı söz düellosuyla tırmandı. Amerikan basınına konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Tahran'ın 6-7 ay içinde nükleer bomba üretmenin eşiğine geleceğini söyledi ve İran'a yönelik ‘kırmızı çizgi’ isteğini tekrarladı.

İran’dan ise uyarı niteliğindeki açıklama, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed El Caferi’den geldi: Bir saldırıya sert karşılık verilecek ve İsrail'den geriye bir şeyin kalmayacak.
 
Caferi, “Bir saldırı durumunda İsrail'den geriye bir şey kalmaz. İsrail'in küçük bir toprak parçasına sahip olduğunu ve İran'ın çok sayıda füzesine karşı koyamacağını göz önüne alırsak, İsrail'de hiçbir yerin korunamayacağını düşünüyorum” dedi.
 
İsrail, nükleer programı nedeniyle İran'a karşı harekete geçilmesini isterken, Obama yönetimi, yaptırımlarla diplomasiye zaman tanınmasından yana. Bu görüş ayrılığı, İsrail-Amerikan ilişkilerini gererken, Başkan Barack Obama'nın, Netanyahu'ya randevu vermediği iddia edilmişti.
 

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