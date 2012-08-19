İran. İsrail saldırırsa memnun oluruz

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade İsrail'in hava saldırısından memnun olacaklarını zira kendilerine misilleme hakkı doğacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade ülkenin nükleer tesislerine yönelik İsrail tarafından gerçekleştirilecek bir hava saldırısından memnuniyet duyacaklarını söyledi.

İranlı üst düzey general, böylesi bir saldırının İran’a ebediyete kadar İsrail’den kurtulmayı sağlayacak bir misillemede bulunma gerekçesi doğuracağını kaydetti.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre İranlı general ülkesinin vereceği tepkinin “hızlı, kararlı ve yıkıcı“ olacağını da sözlerine ekledi.



Ban Ki Moon'dan eleştiri



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon İranlı siyasilerin İsrail karşıtı açıklamalarını açık bir dille eleştirdi. New York’ta sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Ban Ki Moon’un İsrail’in varlığını tehdit eden açıklamaları üzüntüyle karşıladığı belirtildi. Açıklamaların “aşağılayıcı ve kışkırtıcı” olduğu kaydedilirken bölgedeki tüm liderlere iki ülke arasındaki gerilimi artırmama ve azaltma çağrısı yapıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad Cuma günü İsrail’i yakında yok olacak bir “kanser tümörüne“ benzetmişti. Açıklama ABD ve Fransa tarafından kınanmıştı.

Deutsche Welle Türkçe