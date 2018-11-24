İran: İsrail kanserli bir tümör

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dünya genelinde Müslümanları ABD'ye karşı birlik olmaya çağırdı. Ruhani, İsrail'i ise Batılı ülkelerce oluşturulmuş kanserli bir tümöre benzetti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkent Tahran'da düzenlenen bir konferansta konuştu.



Müslümanları ABD'ye karşı birliğe çağıran İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suudi Arabistan'ı süper güçlere karşı savunmaya hazır olduklarını söyledi.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'i Batılı ülkeler tarafından kurulan "sahte rejim" diye nitelendirdi.



ABD'nin İsrail'i korumak için "bölgedeki Müslüman milletlerle" yakın ilişkiler içinde bulunduğunu belirtti.