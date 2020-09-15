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Dünya

İran: İsrail ile anlaşmanın sonuçları Bahreyn'in sorumluluğudur

15 Eylül 2020 19:11

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabiei, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanması beklenen 'normalleşme' anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rabiei, "İsrail'i bölgede tehdit olarak görüyoruz. İsrail ile anlaşma konusunda adımlar atan ülkeler sonuçlarından sorumlu olacak" dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Rabiei İsrail, BAE ve Bahreyn arasında imzalanması beklenen 'normalleşme anlaşmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Rabiei, Filistin mesajı verdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşmanın tüm sonuçlarının sorumluluğu Bahreyn hükümetine ve uzlaşan hükümetlere aittir. İran, İsrail'i bölgede bir tehdit olarak görmektedir. İsrail ile anlaşma konusunda adımlar atan ülkeler de sonuçlarından sorumlu olacaktır. Filistin davasıyla yaşamış olan mazlum Filistin halkı ve Müslümanlar ilişkilerin normalleşmesini kabul etmeyecektir." (DHA)

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