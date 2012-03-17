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Dünya

İran: İsrail gerçek savaşa 1 hafta dayanamaz

Salihi, Danimarka televizyonuna verdiği demeçte İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırı tehditlerini değerlendirdi

17 Mart 2012 12:22

 

T24 - İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, İsrail'in gerçek bir savaşta bir hafta dahi dayanamayacak kadar küçük olduğunu söyledi.

Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Salihi, Danimarka televizyonuna verdiği demeçte İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırı tehditlerini değerlendirdi.

İsrail'i tehditlerini hayata geçirmemesi konusunda uyaran Salihi, saldırı durumunda İran'ın tüm gücünü kullanarak cevap vereceğini bildirdi. Salihi, "İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırısı bu rejimin bir hafta içinde yok olmasıyla sonuçlanır" diye konuştu.

"İsrail gerçek savaşta bir hafta dahi dayanamayacak kadar küçüktür" ifadesini kullanan Salihi, "İsrailliler böyle bir hatanın sonları olacağını da çok iyi biliyor" dedi.

İsrail yönetimi, İran'a yönelik askeri saldırının gerektiğinde hayata geçirilmek üzere masada tutulan bir seçenek olduğunu belirtiyor. Tahran yönetimi ise, saldırıya uğraması halinde İsrail'in hiçbir noktasının güvende olmayacağını açıklamıştı.

 

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