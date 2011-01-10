-İRAN: İSRAİL BAĞLANTILI CASUS ŞEBEKESİNİ ÇÖKERTTİK TAHRAN (A.A) - 10.01.2011 - İran, nükleer bilimci Mesud Ali Muhammedi'nin öldürülmesi olayına karışan, İsrail istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı bir casus şebekesini çökerttiğini bildirdi. Devlet televizyonunda yayımlanan İstihbarat Bakanlığı açıklamasında, Mossad ile bağlantılı terörist ve casus şebekesinin çökertildiği belirtilerek, "Şebeke, Mesud Ali Muhammedi suikastının arkasında" denildi. Muhammedi, 12 Ocak 2010'da başkent Tahran'da düzenlenen bombalı saldırıda öldürülmüştü.