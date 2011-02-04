-İRAN: İSLAMİ RÖNESANSIN İŞARETİ TAHRAN (A.A) - 03.02.2011 - İran Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da hükümet karşıtı protestoların, "Ortadoğu'da İslami Rönesansın işareti" olduğunu belirtti. Bakanlığın bugünkü açıklamasında, bu ayaklanma ve protestoların, "gerçekten bağımsız bir Ortadoğu'nun ortaya çıkmasına yol açabileceği" ifade edildi. Açıklamada, "İran, Mısır halkının haklı taleplerini destekler ve bunların karşılanması gerektiğini vurgular" denildi. ABD ve İsrail'in, Mısır halkının adalet arayan hareketini, karşı devrimci göstericileri kullanarak "yolundan çıkarmaya çalıştığı" iddia edilen açıklamada, diğer ülkelerin ABD ve İsrail'i bu nedenle kınamaları gerektiği savunuldu. Açıklamada, "İran, Mısır halkının hareketine karşı herhangi bir karşı hareketin, dünyadaki bütün Müslümanların öfke ve nefretine yol açacağı konusunda uyarır" ifadeleri kullanıldı.