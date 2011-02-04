T24 LogoT24 Logo
Dünya

İRAN: İSLAMİ RÖNESANSIN İŞARETİ TAHRAN (A.A)

04 Şubat 2011 00:59

-İRAN: İSLAMİ RÖNESANSIN İŞARETİ TAHRAN (A.A) - 03.02.2011 - İran Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da hükümet karşıtı protestoların, "Ortadoğu'da İslami Rönesansın işareti" olduğunu belirtti.  Bakanlığın bugünkü açıklamasında, bu ayaklanma ve protestoların, "gerçekten bağımsız bir Ortadoğu'nun ortaya çıkmasına yol açabileceği" ifade edildi.  Açıklamada, "İran, Mısır halkının haklı taleplerini destekler ve bunların karşılanması gerektiğini vurgular" denildi.   ABD ve İsrail'in, Mısır halkının adalet arayan hareketini, karşı devrimci göstericileri kullanarak "yolundan çıkarmaya çalıştığı" iddia edilen açıklamada, diğer ülkelerin ABD ve İsrail'i bu nedenle kınamaları gerektiği savunuldu.  Açıklamada, "İran, Mısır halkının hareketine karşı herhangi bir karşı hareketin, dünyadaki bütün Müslümanların öfke ve nefretine yol açacağı konusunda uyarır" ifadeleri kullanıldı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24