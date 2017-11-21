İran, IŞİD'in sonunu ilan etti

Suriye ve Irak’ta IŞİD karşıtı operasyonlara destek veren İran, örgütün sonunu ilan etti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında IŞİD’in bittiğini söyledi.

Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü’nün komutanı Kasım Süleymani’den de benzer bir açıklama geldi. Devrim Muhafızları’na bağlı internet sitesi Sepah’ın haberine göre, Süleymani ülkenin ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’e bir mektup göndererek IŞİD’in son bulduğunu belirtti. Süleymani mektupta, ‘IŞİD’e karşı kazanılan zafer’ için Hamaney’i tebrik etti.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah da dün yaptığı konuşmada Haşdi Şabi’yi kast ederek, kendilerine artık ihtiyaç duyulmadığının açıklanması halinde Irak’taki güçlerini çekeceklerini söylemişti. Nasrallah, “Görevin tamamlandığını düşünüyoruz ama Irak’ın nihai zafer ilan etmesini bekliyoruz” demişti.

Irak’a IŞİD’le mücadele için çok sayıda komutan ve savaşçı gönderdiklerini söyleyen Nasrallah, “Eğer bu kişilerin varlığına gerek kalmazsa, kendilerine ihtiyaç duyulan başka yerlere konuşlandırılacaklar” demişti.