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İran'dan 'IŞİD’i Irak'a THY taşıdı' iddiası

Tacik savaşçılarının 2 Temmuz tarihinde THY'nin uçağıyla Tacikistan’dan İstanbul'a getirildiği, ardından IŞİD'e katılmak için Irak'a transfer edildiği öne sürüldü

16 Temmuz 2014 15:12

İran'daki Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) katılacak 91 Tacik militanının Türk Hava Yolu tarafından Irak'a taşındığını iddia etti. Özel haber başlığı altında verilen haberde, söz konusu Tacik savaşçılarının 2 Temmuz tarihinde THY'nin 254 sefer sayılı uçağıyla saat 21:10 Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'den İstanbul'a getirildiği ardından IŞİD'e katılmak için Irak'a transfer edildiğini öne sürdü. 

DHA’da yer alan habere göre, İran'ın en önemli haber ajansları arasında yer alan Fars, Farsça servisinde verdiği haberinin kaynağını belirtmezken İngilizce bölümünde haberini "can güvenliği nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağa" dayandırdı. 

İranlı ajans haberinde, THY'nin bugüne kadar yaklaşık 1000 Tacik militanını savaşmak için Irak'a taşıdığını öne sürdü. 

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