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Dünya
Deutsche Welle

'İran IŞİD'i havadan vurdu'

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, İran jetlerinin Irak'ta IŞİD hedeflerine karşı hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

03 Aralık 2014 11:03


Pentagon sözcüsü John Kirby, İran uçaklarının Irak sınırında IŞİD mevzilerini bombaladığına dair ellerinde kanıtlar bulunduğunu söyledi.

Kirby, İran hava kuvvetlerine ait F4 tipi savaş uçaklarının saldırısının IŞİD'e karşı ABD liderliğinde kurulan uluslararası koalisyonla koordine edilmediğini vurguladı.

Irak'ın hava sahasının Bağdat hükümetinin sorumluluğunda olması gerektiğini belirten Kirby, "Askeri faaliyetlerimizi İran'la koordine etmiyoruz. Bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik yok" dedi.

ABD'li yetkililer böylece İran'ın Irak'ta hava saldırıları düzenlediğini ilk kez doğrulamış oldu. Tahran'ın IŞİD'e karşı Bağdat'a silah ve eğitim desteği verdiği biliniyordu.

El Cezire televizyonu da bir süre önce Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde İran hava kuvvetlerince kullanılan F4 tipi savaş uçaklarıyla düzenlenen bir hava saldırısının görüntülerini yayınlamıştı.

Uluslararası koalisyon çerçevesinde IŞİD mevzilerine hava saldırıları düzenleyen ülkeler arasında ABD ve Körfez ülkelerinin yanı sıra İngiltere, Fransa ve Kanada da bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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