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Dünya

İran: IŞİD, Şiiler için kutsal sayılan türbelere yaklaşırsa doğrudan savaşa gireriz!

'IŞİD, İran güçlerine karşı koyamayacağını biliyor'

03 Temmuz 2015 19:58

IŞİD'in Suriye ve Irak'ta türbelere yönelik saldırılarına İran'dan açıklama yapıldı. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yüksek askeri danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, Elburz eyaletinde katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada Tahran yönetiminin IŞİD'i Irak'taki kutsal türbeler konusunda uyardığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Safevi, "IŞİD militanları Irak'ta kutsal mekanlara gelmek isteyince İran tarafından uyarıldı. Örgüte, bu türbelere yaklaşırsa doğrudan savaşa gireceğimiz mesajını ilettik. IŞİD, İran güçlerine karşı koyamayacağını biliyor" diye konuştu.

Irak'ta Şiiler için kutsal sayılan türbeler, Kerbela, Necef, Kâzimiyye ve Samarra kentlerinde bulunuyor.

"Bazıları İran'ın neden Suriye ve Irak'ı desteklediğini soruyor" diyen Tümgeneral Safevi, "Eğer IŞİD canileri ile sınırlarımız ötesinde savaşmazsa bu teröristlerle sınırlarımız yakında savaşmak zorunda kalırız" ifadesini kullandı.

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