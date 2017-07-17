İran: Irak'ta bağımsızlık referandumu kabul edilemez

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Irak’tan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumunu "kabul edilemez" şeklinde değerlendirdi.

Bakıri konuşmasında, Irak'ta referandum konusunun gündeme getirilmesinin bölgede yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olacağını savundu. İranlı General, “Bu asla Irak'ın komşuları tarafından kabul edilebilir değildir. Irak'ın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması ülkedeki tüm mezhep ve etnik grupların yararıdır" diye konuştu.

Tümgeneral Bakırı, Referandum konusunun IŞİD'İn Irak'ta yenilgiye uğraması ve toprak kaybetmesinin hemen ardından ortaya çıkmasının anormal bir durum olduğunu öne sürdü