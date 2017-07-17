T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran: Irak'ta bağımsızlık referandumu kabul edilemez

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Irak’tan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumunu "kabul edilemez" şeklinde değerlendirdi

17 Temmuz 2017 18:58

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Irak’tan ayrılmasını öngören bağımsızlık referandumunu "kabul edilemez" şeklinde değerlendirdi.

Bakıri konuşmasında, Irak'ta referandum konusunun gündeme getirilmesinin bölgede yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olacağını savundu. İranlı General, “Bu asla Irak'ın komşuları tarafından kabul edilebilir değildir. Irak'ın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunması ülkedeki tüm mezhep ve etnik grupların yararıdır" diye konuştu.

Tümgeneral Bakırı, Referandum konusunun IŞİD'İn Irak'ta yenilgiye uğraması ve toprak kaybetmesinin hemen ardından ortaya çıkmasının anormal bir durum olduğunu öne sürdü

ETİKETLER

İranGenelkurmay Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24