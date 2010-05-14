İran, Iraklı bir askeri esir aldı

T24- Irak ile İran sınırında iki ülke güvenlik kuvvetleri 1.5 saat karşılıklı ateş açtı. Çatışmada bir Iraklı asker esir düştü.



Iraklı General Ahmed Garib Diskara, düzenlediği basın toplantısında, İranlı güvenlik kuvvetlerinin Iraklı sınır muhafızlarını yasa dışı PJAK üyesi sandıklarını ve üzerlerine ateş açmaya başladıklarını belirtti.



Iraklı sınır muhafızlarının ateşe karşılık verdiğini de belirten General, bir Iraklı askerin esir düştüğünü ve serbest bırakılması için müzakerelerin sürdüğünü de aktardı.